اختطاف مغترب من أمام منزله في قريطم

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اختطف مجهولون، أمس، المغترب عباس أدهم الخياط (39 عاماً) من أمام منزله في منطقة قريطم، في بيروت، وفق ما أفادت عائلته.

والخياط مغترب يقيم في دولة الغابون، في أفريقيا، وكان قد وصل إلى لبنان ليمضي إجازة فيه.



وعن تفاصيل ما جرى، تروي عائلته أنه كان مع صديقة له عند وقوع الاختطاف. ووفق ما أخبرتها، كان خمسة أشخاص ينتظرونه أمام بيته. وبعدما ادّعوا أنهم يحملون صفة أمنية، صادروا هاتفها وأغراضها، واقتادوه إلى جهة مجهولة.



وفيما لم يتّصل الخاطفون بعائلته بعد، أعلن رئيس الجالية اللبنانية في الغابون، عماد جابر، في بيان، أنه تواصل مع القوى الأمنية لكشف ملابسات ما جرى.