إحتفال في راشيا لشكر "اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي

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نظم اتحادا بلديات جبل الشيخ ممثلا برئيسه جريس الحداد وقلعة الاستقلال ممثلا برئيسه عصام الهادي، وفي حضور قائمقام راشيا نبيل المصري، احتفالا كعربون شكر لمنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي لتقديمهم مادة المازوت لتغذية محطات ضخ المياه الى العديد من القرى، في أقضية راشيا والبقاع الغربي والأوسط.

وتم تكريم عضو مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع المحامي غسان الجراح وشكره على جهوده ومتابعته عمليات تسليم مادة المازوت ومتابعة مشاريع مائية في المنطقة.

وأقيم الاحتفال في قاعة بلدية راشيا، في حضور رئيس البلدية المهندس جو سعد ورئيس رابطة مخاتير راشيا مختار عيثا الفخار جميل قاسم، رؤساء بلديات ومخاتير عدد من بلديات قرى قضاء راشيا، وأعضاء مجلسي اتحادي البلديات.

وقال الحداد: "نجتمع اليوم لنطلق صرخة من رحم الألم واليأس والبؤس عل الإلهام يحل بقدرة قادر أو بسحر ساحر على الآذان الصماء، في زمن أصبح فيه الحصول على أبسط الحقوق معجزة، والمطالبة بها مهانة ومذلة، وإذ بنور شمعة تفتح ثقبا بين جدران العتمة الكبيرة التي يعيشها الوطن".

وشكر الحداد لليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تقديمهم مادة المازوت، ونوه بمساعي ومتابعة المحامي غسان الجراح "الذي تابع بمحبة وصدق مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي تأمين دفعات من المازوت". ونوه بجهود قائمقام راشيا "الذي يعمل بصمت ومحبة".

بدوره قال الهادي: "لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية وسياسية لم يسبق أن مر بها في تاريخه، والشعب يعاني ويئن تحت وطأة الغلاء والجوع والبرد، يضاف الى ذلك ارتفاع أسعار المازوت بشكل كبير، فيما البلديات مأزومة وتعاني من ضعف إمكاناتها، في ظل شح الاموال من عائدات الصندوق البلدي المستقل والايرادات، وما هو متوافر لا يكفي الامور الضرورية والملحة جدا".

وأضاف: "في قرانا آبار ارتوازية وتحتاج مولداتها الى تشغيل لتصل المياه الى اهلنا، ولولا مساهمات منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي عبر تأمين مادة المازوت، لكنا وقعنا في المحظور، فشكرا لهم ولجهود المحامي الجراح". املا أن "يستمر الدعم لكي نتمكن من تأمين المياه للمواطنين".

وتحدث قاسم فقال: "جاءت هذه المبادرة الطيبة لترفع عن كاهلنا بعضا من الأثقال التي حملتنا إياها الأزمة التي يمر بها لبنان عامة وبطبيعة الحال منطقتنا التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن المبتلى بأزماته، التي طالت كل القطاعات العامة والخاصة وصولا إلى لقمة عيش المواطن الذي بات حائرا في تأمينها وتأمين احتياجاته، بل أصبح يفاضل بينها من غذاء ودواء ومحروقات وتعليم واللائحة تطول، ولكن تبقى بارقة الأمل التي تنبعث من هذا العطاء المشكور من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي بجهد من الأستاذ الجراح"، واثنى على حرص قائمقام راشيا على الشأن العام.

وقال الجراح: "نلتقي اليوم تحت لواء منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي لنوجه تحية شكر وامتنان لخدماتهم ومساعداتهم في هذه الظروف الصعبة، فكانوا نعم السند في مرحلة هي الأصعب والأمر، ولأن العمل ليس مجرد تشريف ولا تفاخر بل تكليف وأمانة، فقد اثبتم انكم قادرون على تحمل المسؤولية ومواجهة الظروف والانهيار، فعملنا معا لتأمين مياه الشرب الى أهلنا".

واعتبر الجراح أن "اللقاء يعبر عن اصالة المنطقة، منطقة التلاقي التي تشكر اليوم مبادرة اليونيسف وبرنامج الاغذية على تأمين المازوت لمحطات آبار المياه". وشكر لاتحادي البلديات وقائمقام راشيا ورؤساء البلديات والمخاتير التكريم.

وأكد المصري أن "منطقة راشيا منطقة وفاء"، شاكرا لليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي مبادرتهم، منوها بجهود المحامي الجراح. كما شكر كل من ساهم في تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة، موجها التحية للمغتربين على وقفتهم الى جانب الاهالي، ونوه بجهود رؤساء البلديات والمخاتير في المنطقة.

وتسلم الجراح درعا تكريمية من رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ، واقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.