وزارة الزراعة أطلقت برنامج سياحة النبيذ اللبناني في كفيفان

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أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ وجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، برنامج سياحة النبيذ في لبنان في مقر "أديار" للرهبانية اللبنانية المارونية في كفيفان، في حضور وزير السياحة وليد نصار، المديرة العامة ل"مؤسسة المقاييس والمواصفات" لينا ضرغام ممثلة وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المديرة العامة للنفط أورور فغالي، الامين العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب ميشال ابو طقة، الرئيس العام للرهبانية الآباتي نعمة الله الهاشم، قائمقام البترون روجيه طوبية، نائبة رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ هبة متني نجم، رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية غسان خوري، رؤساء بلديات، منتجي النبيذ في لبنان وممثلي المؤسسات السياحية.



بداية رحب الآباتي الهاشم بالحضور في "كفيفان أرض القديسين شربل ورفقا ونعمة الله الحرديني والطوباوي الأخ اسطفان"، مؤكدا ان "انطلاق مشروع القداسة في دير كفيفان أقدس وأهم ما قدمت الرهبانية حيث معلم القديسين القديس نعمة الله الحرديني"، مستذكرا "أحداث لبنان المؤلمة التي عاشها القديسون مثل القديس نعمة الله الحرديني حيث احداث 1840 و1845 ومجازر 1860 أيام شربل ورفقا والحرب العالمية الأولى عام 1914 أيام رفقا والطوباوي الأخ اسطفان حيث لم يمنع مشروع القداسة من التقدم والصمود والازدهار".



ولفت إلى أنه "في السنوات الاخيرة إنطلق مشروع زراعة الكرمة في قضاء البترون مع الجنرال بيطار ودير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان، ورغم الصعوبات والظروف القاسية إستطاعوا ان يدخلوا البترون على الخارطة اللبنانية والعالمية لإنتاج النبيذ بفضل تصميم ومثابرة وتضحيات منتجي النبيذ في قضاء البترون وبالتعاون ورعاية وزارة الزراعة وبشكل خاص المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود المتميز بديناميكيته والذي وضع كل جهوده لتطوير القطاع"، وحيا تشجيع ومواكبة وزراء الزراعة المتعاقبين ودعم وزارة الخارجية والمغتربين.



وشدد الهاشم على أن "انطلاق مشروع سياحة النبيذ من هذا الدير رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يشهدها لبنان دليل على تصميم وعلى صمود وتحدي الصعوبات خاصة بما نشهد من تعاون بين الوزارات المختصة والقطاع الخاص ومنتجي النبيذ وببركة وشفاعة قديسي الرهبنة".



خوري

ثم توالى على الكلام كل من خوري الذي لفت الى أن "الجمعية واكبت وزارة الزراعة لتطبيق إستراتيجية تسويق ودعم النبيذ اللبناني في أيام النبيذ المحلية والخارجية"، مشيرا الى أن "الجمعية تتابع العمل في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وقد وقعت معاهدة تفاهم مع وزارة السياحة وتركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والتحفيز على مشاريع زراعية وصناعية وسياحية بالتعاون مع الادارات الرسمية والقطاع الخاص والنقابات".



نجم

ثم عرضت نجم أهداف وبرامج المعهد، داعية منتجي النبيذ الى التعاون مع المعهد لما فيه خير قطاع النبيذ في لبنان.



ضرغام

وألقت ضرغام كلمة وزير الصناعة مؤكدة أن "صناعة النبيذ في لبنان تطورت في السنوات الاخيرة الماضية ودخل شباب مغامرون ومندفعون الى هذا الاستثمار مما خلق نموا ملفتا لزراعة الكرمة، وهذا التطور أتى نتيجة تضافر جهود المعنيين من تعاون بين وزارة الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والخارجية والمغتربين بهدف دعم صناعة النبيذ وزراعة الكرمة وإطلاق برامج تسويقية سياحية هادفة الى التعرف على الخمارات وحقول الكروم في لبنان".



نصار

وأشار وزير السياحة الى أنه "منذ استلامه مهامه في وزارة السياحة ركز على تحضير برنامج سياحة النبيذ بالتعاون مع المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود وان تشجيع سياحة النبيذ من رمزية لبنان وطن الرسالة الذي سماه البابا القديس يوحنا بولس الثاني"، لافتا الى أن "وزارة السياحة ستقوم بتنظيم معرض خاص للنبيذ في القاعة الزجاجية فيها وتعتزم الانضمام الى طريق النبيذ ضمن المؤسسة الاوروبية للطرق الثقافية وان لبنان أصبح عضوا في المؤسسة اعتبارا من 1-1- 2022 وسيعلن في 19 الحالي من خلال مؤتمر صحافي في بيروت كجزء من المسار الفينيقي وذلك بعد توقيع وزارة السياحة الاتفاقية مما يؤهل لبنان للانضمام الى كل الRoutes ومن ضمنها طريق النبيذ التي تربط الدول الاوروبية ودول البحر الابيض المتوسط ببعضها".



وأكد نصار أن "أبرز أهداف طريق النبيذ هي تجديد التراث المرتبط بالكروم والنبيذ والحفاظ عليه والبحوث والتوثيق والحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير السياحة المستدامة الموجهة خاصة للشباب".



لحود

من جهته حيا لحود الآباتي الهاشم، وأشاد ب"جهود الرهبانية في تعزيز الامن الغذائي واستثمار الاراضي الزراعية ونشاطات جمعية "أديار" في لبنان والخارج على مدى عشرين عاما وعلى التعاون الدائم مع وزارة الزراعة"، شاكرا لوزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة والصناعة "تعاونهم المستمر مع وزارة الزراعة في مجال تسويق المنتجات الزراعة النباتية والحيوانية ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني والنبيذ"، مؤكدا أن "تطور قطاع النبيذ الذي حصل في السنوات الاخيرة يعود الى جدية منتجي النبيذ واحترامهم المواصفات والنوعية ومثابرتهم للاستثمار في هذا القطاع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان".



وأعلن أنه "تسجل في وزارة الزراعة لغاية تاريخه 58 منتج نبيذ من كل المناطق اللبنانية وان وزارة الزراعة مستمرة في دعم تألق وتسويق النبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية بالتعاون مع منتجي النبيذ والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ"، وتمنى لحود التوفيق لمجلس الادارة الجديد للمعهد الوطني للكرمة والنبيذ في لبنان، معلنا أن "وزارة الزراعة تتعاون بشكل دائم مع المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ بهدف دعم النبيذ اللبناني وزيادة تألقه المتميز في الاسواق العالمية".



وأطلق لحود برنامج سياحة النبيذ في لبنان، معلنا أنه "سينفذ مع وزارة السياحة وسيهدف الى تعزيز التنمية الريفية المتكاملة التي تشمل الزراعة والانتاج والصناعة والاقتصاد والاجتماع والسياحة والتعليم والى خلق فرص عمل في المناطق الريفية والى زيادة الدخل الفردي وان هذا البرنامج سيشمل مشروع درب النبيذ وانه سيكون بتصرف السياحة الداخلية والسياحة الخارجية"، داعيا الاغتراب والانتشار اللبناني الى "المشاركة الفعالة في برنامج سياحة النبيذ في لبنان عبر تسويقه في البلدان حيث تواجدهم لأن ذلك يعزز صمود أهاليهم في قراهم في لبنان ويدخل العملة الصعبة"، مؤكدا أن "سياحة النبيذ ستسمح للبناني المقيم والمغترب بالتعرف على انواع النبيذ والخمارات والكروم في كل المناطق وإن وزارة الزراعة مستعدة لتلقي اقتراحاتهم لنجاح هذا المشروع".