حفاظًا على السلامة العامة.. هذا ما أعلنته بلدية كفردبيان

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بيان صادر عن بلدية كفردبيان.

حفاظًا على السلامة العامة، وتماشيًا مع إلاجراءات الوقائية من COVID-19 التي تطبقها بلدية كفردبيان بالتعاون مع القوى الامنية، وبالتنسيق مع أصحاب المؤسسات السياحية التي تعمل في نطاق بلدة كفردبيان، وبعد أن بدأت أعداد باصات الرحلات التي تؤم المنطقة تزداد بشكل كبير مما يشكل خطرًا على السلامة العامة ، ويؤدي الى اكتظاظ يمثل خطرًا على رواد التزلج وعلى القادمين على حد سواء. تعلن بلدية كفردبيان بأنها وإبتداء من يوم الغد الاثنين الواقع فيه 10/1/2022 سوف تمنع الباصات بالتوجه الى نطاق بلدة كفردبيان ومراكزها السياحية في فقرا والمزار ، وعيون السيمان الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية عبر الاتصال على الرقم الخاص بالبلدية لأخذ المعلومات اللازمة ضمن الدوام الرسمي.

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