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بيانٌ من "كهرباء لبنان" بشأن الاعتداء من قبل بعض المتظاهرين على محطة عرمون.. هذا ما جاء فيه

9
JANUARY
2022
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بعد انتشار فيديو مسجل لإحدى المحطات التلفزيونية في محطة التحويل الرئيسية في عرمون، تبيّن فيه خلو المحطة من أي تواجد للمسؤولين عنها، يهم مؤسسة كهرباء لبنان إيضاح ما يلي:
بتاريخ 08/01/2022 عند الساعة الخامسة مساء، اقدم بعض المحتجين على اقتحام محطة عرمون الرئيسية، وقاموا بخلع الباب الرئيسي للمحطة كما قاموا باعمال تخريب وتكسير في المحطة، وهددوا مناوبي بارجاع الكهرباء بالقوة على بعض المخارج ، وعندما رفض طلبهم قاموا بفتح قاطع الزهراني 220 ك.ف. مما ادى الى انفصال جميع معامل انتاج الطاقة وانقطاع الكهرباء عن جميع الاراضي اللبنانية ،
كما قاموا بتوجيه السباب وشتائم للمناوب، واستمرت تهديداتهم للمناوبين حتى ساعة متأخرة من الليل، مما منعهم من اكمال مناوبتهم والبقاء خارج المحطة مكرهين حفاظا على سلامتهم الشخصية،
ولم تتم معالجة الموضوع الا بعد تدخل القوى الأمنية منتصف الليل حيث قام مناوبو المحطة بالقدوم مجدداً الى المحطة بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش وقاموا بإعادة التيار الى المحطة ، ليتمكن من بعدها مركز التحكم من اعادة تغذية الشبكة الكهربائية .
هذا ما اقتضى توضيحه.

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