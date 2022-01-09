الاحد: الطغمة الفاسدة ترفع الدولار ٥٠٠ ليرة فجأة بواسطة تطبيقاتها

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جريا على العادة قامت التطبيقات المسيّرة برفع سعر الدولار ليصل إلى مستوى ٣٠٥٠٠ ل ل.
هنا لا بد من تسجيل و تكرار الملاحظات التالية:
- قصة العرض و الطلب أصبحت حجّة ساقطة لا قيمة لها. إذ لا عرض و لا طلب الأحد صباحا و لا بورصة في العالم تعمل ٧/٧ ليلا نهارا..
- تحديد سعر الصرف يجري بطريقة مزاجية في الغرف السوداء بعدة أهداف اولها جني أرباح مالية كبيرة على حساب الاستقرار المالي و الاقتصادي و ثانيها مزيد من البلبلة و الضغط و تأزيم للوضع.
لكن أين المشكل؟
- الجمهور العريض ورّط نفسه عام ٢٠٢٠ بقبول مبدأ يقول أن تطبيقات نكرة مجهولة الإدارة َ المصدر تحدد له مصير و مسار أمواله و مصادر رزقه و قيمة و دائعه (الان فات الاوان)
- لم يفهم بعد ماذا تفعل ogero للجم هذه التطبيقات فيما الأوساط التقنية تشير ان كل حركة الانترنت في لبنان تمر عبرها