منخفض جوي سريع بدءاً من اليوم!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها السنوية، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال الفترة الصباحية وبخاصة في المناطق الشمالية، ويتحسن الطقس تدريجا خلال النهار.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى مساء اليوم إذ يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر الاثنين ليعود الى الاستقرار مجددا. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني بين 11 و 19 درجة مئوية).



الطقس المتوقع اليوم: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وبخاصة جنوبا مع ظهور طبقات من الغبار، وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الليل تشتد أحيانا وبخاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الاثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها السنوية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.