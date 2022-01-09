عراجي: 85% إلى 90% من المصابين هم من غير الملقّحين

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كشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أنّ الإقبال على ماراتون التلقيح للأسرة التربوية كان مقبولاً، فقد بلغ عدد الذين تناولوا اللقاح في اليوم الأول ثلاثين ألفاً، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى أكثر من ستين الفاً.



لكنه أشار في حديث لـ"الأنباء" إلى أنّ، "هذه النسبة ما زالت قليلة قياساً على مجموع عدد الطلاب، فمن أصل ٣,٠٠٠ مدرسة بلغ عدد المدارس المشاركة بالمارتون ٥٠٠ مدرسة فقط، وهذا العدد يجب أن يرتفع إلى الثلثين على أبعد تقدير"، لافتاً إلى أنّ ٨٥ إلى ٩٠ في المئة من نسبة المصابين الذين هم بحالة حرجة ويخضعون للعلاج هم من غير الملقّحين، داعياً المواطنين غير الملقّحين لتسجيل أسمائهم، وعدم التأخير بأخذ اللقاح حفاظاً على سلامتهم.