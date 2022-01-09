عناوين الصحف ليوم الأحد 9 كانون الثاني 2022

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النهار: لا مؤشرات للحوار وجلسة الموازنة غير مضمونة

الديار: ميقاتي لن يتراجع عن جلسة الموازنة لأنها جواز المرور الى مفاوضات الصندوق

عون يستمزج مواقف الكتل الثلثاء والاربعاء... ويسعى للحوار قبل نهاية الشهر

معارضة سنية وجنبلاط يميل الى التحفظ والقوات تقاطع وتستنفر للانتخابات



الأنباء الكويتية: جلسة الحكومة رهن «الموازنة» وميقاتي جاهز لتوجيه الدعوة.. وامتناع بري والحريري وجعجع وموافقة مشروطة من ميقاتي وجنبلاط لتلبية دعوة الحوار الرئاسي

الصراع على الصلاحيات بين عون وبري يهدد «هدنة» الدورة النيابية



الشرق الأوسط: بعبدا تستضيف حواراً منقوصاً... واللامركزية المالية مادة خلافية



الوطن السورية: الاحتلال الأميركي تابع «تدريباته العسكرية» مع «قسد» في حقل العمر النفطي! … التصعيد يتواصل في أبو راسين والقصف التركي يطول عين العرب