living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة: لرفض عودة التلاميذ الإثنين والدعوة إلى الإقفال العام

8
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد اتحاد لجان الاهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، وفي سياق اجتماعاته المفتوحة، اجتماعا لمناقشة مسألة العودة الى المدارس يوم الاثنين في 10/1/2022 بعد تفشي وتفاقم انتشار فيروس كورونا بصورة دراماتيكية، وقد تقرر وبالإجماع ما يلي:


"اولا: الرفض القاطع وعدم الموافقة على عودة الطلاب الى المدارس في 10/1/2022 وفي اي من الظروف والأحوال، حرصا على صحتهم وتلافيا لتعرضهم للوباء، وذلك بمعزل عن المواقف والتجاذبات الحاصلة ايا كان مصدرها وايا يكن مؤداها، والطلب الى الأهالي التقيد والإلتزام الصحيحين بهذا القرار، وبالتالي الإمتناع عن ارسال أولادهم الى المدارس.

ثانيا: الدعوة الى اتخاذ القرار من قبل المراجع الرسمية المعنية بإعلان الاقفال العام تبعا لتفشي الوباء وتفاقمه لمدة لا تقل عن الاسبوعين، تلافيا للمزيد من الانهيار الشامل في الوضع الصحي وللحد من الوباء، اذ لا عبرة لإقفال المدارس فقط وإبقاء كافة مرافق البلد على مصراعيها، لأنه عندها سنستفيق بعد أسبوعين على عدد إصابات متزايد وطلب إقفال للمدارس مرة أخرى.

ثالثا: الاستمرار بإبقاء الاجتماعات مفتوحة مواكبة للتطورات وليبنى على الشيء مقتضاه."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout