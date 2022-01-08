هذا عدد المشاركين من التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية في اليوم الأول من ماراثون التلقيح

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حقق اليوم الأول من ماراثون التلقيح ضد وباء كورونا، 30582 مشاركا من التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية. وقد شاركت وزارتا التربية والصحة بهذا الماراثون عبر مراكز تابعة لوزارة الصحة وعيادات نقالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمجتمع المدني. ومن المقرر أن يتابع الماراثون عملية التلقيح يوم غد، وذلك في سياق تحصين التلامذة والمعلمين والعاملين في المؤسسات التربوية، تحضيرا للعودة الآمنة إلى المدارس.



وقد جال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي على مركزي التلقيح في راس المتن وقرنايل، وعبر عن ارتياحه لسير عملية التلقيح. وقال: "حضرت اليوم عملية التلقيح في مركزين مشاركين في الماراتون في رأس المتن ومستشفى الجبل في قرنايل حيث الإقبال جيد والإقبال العام على مستوى جميع مراكز التلقيح كان مرضيا ومتجاوبا، والعدد أصبح أكثر من عشرين ألف شخص أخذوا جرعة ضد كورونا، مما يعني أن هناك إقبالا كبيرا على التلقيح، وهذا يؤكد مستوى الوعي لدى المواطنين ويدعو الى الارتياح".



أضاف: "إن أخذ اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تجعل المجتمع آمنا وبالأخص المجتمع التربوي، خصوصا ونحن عشية إستئناف العام الدراسي بعد عطلة الأعياد، وهذا يساعد في التحصين حيث استئناف الدروس يتم في جهوزية تامة، ونحن كنا قد أعلنا سابقا مع معالي وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف أن العودة إلى المدارس يجب أن تتم بالرغم من تصاعد أرقام عدد المصابين، ولكن نحن اتخذنا العديد من الإجراءات لتأمين مستلزمات الوقاية من توزيع للكمامات على المدارس الرسمية وفحوصات لفيروس كورونا. وقمنا بعملية التلقيح التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء وستطال أكبر شريحة ممكنة من الطلاب وأهاليهم والهيئات التربوية وإدارات المدارس. وهذا يعطي نوعا من الاطمئنان على صحة الطلاب والجهاز التربوي".