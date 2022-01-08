بالصور - اجتماع اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار مع مسؤولات المرأة في الأقضية والهيئات المحلية

A + A -

في افتتاح نشاطاتها للعام ٢٠٢٢، عقدت اللّجنة المركزيّة لشؤون المرأة في التيّار الوطني الحر اجتماعاً مع مسؤولات المرأة في اللّجان المركزيّة، الأقضية والهيئات المحليّة، حيث تم التطرّق إلى وضع المرأة في التيّار وآلية التحضيرات للإنتخابات النّيابية، البلديّة والإختيارية وبالتالي، ضرورة تحفيز النّساء لخوض غمار الشأن العام وتبوّء مراكز صنع القرار. واختتم اللقاء الذي جمع اكثر من سبعين امرأة حضوريا والكترونيا بتوصية وهي دعم بعضنا البعض ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف التي تعزز من حضور المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، اضافة الى تعزيز حضورها القيادي في التيار الوطني الحر.