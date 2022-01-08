قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص لقيامهم بسرقة قضبان ألومنيوم من رومية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة

البلاغ الآتي:

"الساعة 5,00 من فجر تاريخ 3-1-2022، ضبطت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، كمية من قضبان الألومنيوم على متن آلية بيك أب نوع تويوتا، تقدر قيمتها بحوالى 5000 دولار أميركي، وأوقفت السائق ومن معه، وهم كل من:

ح.ع (من مواليد عام 1999، لبناني)، ح.ع (من مواليد عام 1998، لبناني) وط.ه (من مواليد عام 1998، سوري)، بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة القضبان، حوالى الساعة 2,00 فجرا من التاريخ ذاته، وذلك من داخل مستودع في رومية، بالاشتراك مع أحد عمال المستودع.



أودع الموقوفون مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".