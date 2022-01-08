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قائد اليونيفيل في زيارة وداعية الى رئيس بلدية شبعا

8
JANUARY
2022
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زار رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول رئيس بلدية شبعا في زيارة وداعية، يرافقه ضباط الوحدات العسكرية العاملة في الجنوب، قائد الكتيبة الاسبانية العميد رامون ارمادا فاسكيز، قائد الكتيبة الهندية العقيد موفز سينغ غريوال، وكان في استقباله النائب الدكتور قاسم هاشم، رئيس بلدية شبعا محمد صعب، رئيس بلدية كفرشوبا الدكتور قاسم القادري ونائب رئيس بلدية شبعا حسن زهرة.
 
وكانت كلمة للنائب هاشم، أكد فيها “توطيد علاقتنا مع قوات الطوارئ الدولية في كل الصعد”.
 
بدوره نوه رئيس البلدية بدور اليونيفيل بجميع وحداتها العسكرية والمدنية التي عملت على دعم المجتمع المحلي، وقال: “باسمي وبإسم رؤساء بلديات العرقوب واهالي المنطقة نتوجه لكم بالشكر على كل ما قدمتوه لنا من مشاريع حيوية وانمائية في الجنوب والعرقوب، ونتمنى لك عودة سالمة الى وطنك”.
 
بدوره شكر قائد اليونيفيل جميع الجنود العاملين في اليونيفيل ورؤساء بلديات ال 44 بلدية المنتشرين في مناطقهم ورئيس بلدية شبعا، وتم تبادل الدروع وقدم القائد العام درع اليونيفيل الى رئيس البلدية.
 
وفي نهاية الزيارة، تمت دعوة الجميع إلى مأدبة غداء على شرف ديل كول.

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