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الطقس غدا صاف يتحول إلى ماطر مساء

8
JANUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من المساء، ويتحول الطقس إلى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الليل، تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية، مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تصل سرعتها إلى 65كلم/ساعة. مع تساقط لبعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. جاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى مساء الأحد، حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر الإثنين، حيث يعود إلى الإستقرار مجددا.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و19 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان: السبت صاف اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية. الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من المساء ويتحول الطقس إلى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الليل، تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية، مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تصل سرعتها إلى 65كلم/ساعة، مع تساقط لبعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها السنوية. كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار. الثلثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
 
- الحرارة على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 22 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية إلى شرقية، سرعتها بين 10 و25كلم/س.
 
- الانقشاع: جيد اجمالا.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%

- حال البحر: هادىء.           حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 1016 HPA           أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,43.         ساعة غروب الشمس:  16,46.

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