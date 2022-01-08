الأبيض: موجة "أوميكرون" في لبنان تتحوّل إلى تسونامي

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وسط التصاعد الحاد بإصابات كورونا في لبنان وصولاً إلى تسجيل نحو 8 آلاف إصابة بالأمس، حذّر وزير الصحة العامة فراس الأبيض من أنّ "موجة (أوميكرون) التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحوّل إلى تسونامي".



وأضاف الأبيض، في تغريدة عبر "تويتر": "لا يزال الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقرّاً، ويتم العمل على تعزيز القدرات. على صعيد آخر، يتفاقم النقص في الأدوية، خاصة لعلاج السرطان والحليب مؤخّراً". وسأل: "ماذا بعد؟".