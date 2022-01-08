living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن جريمة قتل حصلت داخل "مجبل باطون" في العبودية... ما تفاصيلها؟

8
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 10-12-2021، أُحضِرَت إلى أحد المستشفيات في حلبا جثّة المواطن (ع. ع. من مواليد عام 1985) مصابة بطلقٍ ناري.

على الأثر، ونتيجة التحريات المكثّفة التي قامت بها مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أن القتيل قد أصيب داخل "مجبل باطون" على طريق عام منجز- العبودية، وذلك في أثناء قيامه مع عدّة أشخاص مجهولين بإحراق كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية العائدة للسيارات، كان قد اشتراها المغدور في وقتٍ سابقٍ، بهدف حرقِها واستخراج مادّة النحاس منها، بغية بيعها لاحقًا. ومن بين هؤلاء الأشخاص، المدعو:

م. ص. (من مواليد عام 1997، لبناني)، الذي تم توقيفه.
بنتيجة المتابعة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى أن الأخير قد اتفق مع قريبٍ له، يُدعى:

ح. م. (من مواليد عام 2000، لبناني)
على أن يقوم (ح. م.) بإطلاق النار من مكانٍ آخر، بإتجاه مكان حرق الأسلاك، بهدف إرهاب الموجودين وإجبارهم على مغادرة المكان، ليتمكنا بعدها من سرقتها وبيعها وتقاسم الأرباح بمفردهما.

بتاريخ 29-12-2021، وفي بلدة الدبابية-المنجز، تم توقيف (ح. م.) على متن حافلة لنقل الركّاب (باص) نوع "هيونداي"، المستَخدَم أثناء تنفيذ الجريمة.

بالتحقيق مع:

الأول، أنكر علاقته بالجريمة في بادئ الأمر، ليعود ويعترف أنه اتفق مع قريبه لتنفيذ عملية إطلاق النار وترهيب الحاضرين بهدف إبعادهم عن المكان وسرقة الأسلاك الكهربائية.
الثاني، اعترف بما نسب إليه، وبتنفيذ الخطة مع شخص ثالث، يدعى:
(خ. ش. من مواليد عام 1987، لبناني)، الذي قام بإطلاق النار وأصاب المغدور، وهو متوارٍ عن الأنظار.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout