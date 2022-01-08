ملياران ومئة وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية تقديمات بيت الزكاة والخيرات خلال كانون الأول 2021

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أعلن بيت الزكاة والخيرات - لبنان "متابعة دعمه الخيري لآلاف الأسر المسجلة لديه من الأيتام والفقراء والمرضى والمعوقين، والتي يزداد تأزمها يوما بعد يوم، مع تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد. حيث قام البيت بتقديم مساعدات متعددة بلغت قيمتها خلال هذا الشهر أكثر من مليارين ومئة وخمسين مليون ليرة لبنانية".



كما أعلن "صرف المستحقات النقدية لأكثر من 1000 أسرة من أسر الأيتام والفقراء المكفولين عبر بيت الزكاة أستراليا والكافلين من داخل لبنان وتقديم مساعدات نقدية مقطوعة لعشرات أسر الايتام والفقراء عبر محسنين كرام. بالاضافة الى توزيع حصص غذائية لعشرات الأسر الفقيرة ذات الحالات الطارئة وتلبية حالات عاجلة لأسر متعففة بمساعدات مختلفة".

وتوجه "بالدعاء لأهل العطاء بخير الجزاء والقبول، كما دعا كافة القادرين للمسارعة في دعم مشاريع البيت الخيرية والانسانية ليتمكن من توسيع عطاءاته وتشمل أكبر عدد من الفقراء والمحتاجين".