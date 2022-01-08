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المسرح الوطني يحيي اليوم العربي للمسرح

8
JANUARY
2022
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أعلنت جمعية “تيرو للفنون” و”مسرح إسطنبولي”، لمناسبة اليوم العربي للمسرح، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة على تأسيس المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة صور، تنظيم احتفال فني يتضمن عروضا مسرحية وسينمائية وموسيقية عبر الإنترنت، بمشاركة المسرحيين العرب من خلال كلمات مصورة من وحي المناسبة سيتم بثها ضمن الإحتفال الذي سيقام في المسرح الوطني اللبناني، وذلك يوم الأثنين المقبل في 10 الحالي عند السادسة مساء.

وبدأ المسرح الوطني خلال العام 2021 عروضا في الساحات العامة والشوارع عبر مسرحية “لوين بدنا نروح؟” ونظم الإقامات الفنية للطلاب والورش التدريبية المجانية للأطفال والشباب في الرسم والأشغال اليدوية وكتابة السيناريو والمسرح وبرامج الراديو عبر الإنترنت التي تضمنت لقاءات وندوات عبر”شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) والتي تضم أكثر من 537 عضوا من 43 دولة حول العالم وتهدف الى التشبيك والتعاون بين المؤسسات والأفراد على مستوى العالم، واستهلت المهرجانات في “المسرح الوطني اللبناني” عبر إطلاق الدورة الثامنة من “مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة” تحت شعار “السينما في وجه الفساد” بمشاركة 27 فيلما روائيا ووثائقيا وتحريك من 13 بلدا، وأطلقت فعاليات الدورة الثانية من “أيام صور الثقافية” و”مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة” تحت شعار “من أجل الحرية والمساواة”، بمشاركة 18 عرضا مسرحيا بين المباشر والإفتراضي، وأقيمت الدورة الثانية من “مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية” بعنوان “نرسم من أجل حرية التعبير”، أما الدورة الرابعة من “مهرجان صور الموسيقي الدولي” كرمت الفنان الراحل زكي ناصيف، وافتتحت الدورة الثانية من “مهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر” تحت شعار “نرقص من أجل التغيير” بمشاركة 20 دولة، وأقيمت الدورة الثالثة من “مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي” تحت شعار “تحية من صور الى طرابلس” بمشاركة 35 حكواتيا من لبنان والعالم العربي وفرنسا واليونان وإسبانيا ضمن عروض مباشرة وأخرى افتراضية، كما وشهدت الدورة الرابعة من “مهرجان أيام فلسطين الثقافية” تكريم شخصيات فنية فلسطينية، واختتمت الفعاليات بإطلاق الدورة الثالثة من “مهرجان تيرو الفني الدولي”، وتم الاحتفاء في اليوم العالمي للاذاعة واليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم المرأة العالمي واليوم العالمي للمسرح واليوم الدولي للاخوة الإنسانية، ونظمت مسابقة تيرو الدولية للشعر بدورتها الأولى بالاضافة الى إطلاق مشروع “تمكين مهارات المرأة” عبر تأسيس فرقة “مسرح أحلام المخيم” وإقامة الورشة التدريبية حول صناعة الصابون والأشغال اليدوية والمسرح والدبكة والرقص المعاصر وتوثيق سير وتجارب النساء في الحارات القديمة.

هذا وفاز مشروع جمعية تيرو للفنون “شبكة الثقافة والفنون العربية” ضمن فئة التنوع الثقافي والهوية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي مع مشاريع من رواندا وبنغلادش والهند واستراليا كأفضل خمس مشاريع على مستوى العالم لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وقد فازت المشاريع الخمسة من ضمن التصويت عبر الإنترنت ب 1.3 مليون صوت، ورشحت شبكة “بريسما الأوروبية” جمعية تيرو للفنون لجائزة اليونسكو – الشارقة للثقافة العربية، من خلال تنفيذها للعديد من المشاريع الفنية والثقافية الرائدة في لبنان للعام 2021، وتسلم مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي جائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا للعام 2021 والتي تمنحها وزارة الفيدرالية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية، وشارك إسطنبولي في أتيليه دوسلدورف بألمانيا بدعوة من أكاديمية المهرجانات في حضور 22 من صانعي المهرجانات حول العالم. كما والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مدينة صور لمناقشة الواقع الثقافي والفني في لبنان.

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