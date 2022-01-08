ماذا قال وزير الداخلية بشأن الإنتخابات؟

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أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي, أنّ الانتخابات "لا تزال تحتاج الى مكونات عدّة ابرزها هيئة الاشراف التي وضعنا الأسماء لها ونرفض التحدث مع السياسيين لمناقشة الاسماء".

وقال: "قريبا سنضع الجميع امام مسؤولاياته وإلا فلتبق الهيئة القديمة".

وأضاف مولوي, في حديثٍ له لـ"صوت كل لبنان": "الانفاق الانتخابي مشكلة ونعمل على الحل وأعمل شخصيا لتأمين الكهرباء عبر مولدات خاصة الى المدارس التي ستكون مراكز انتخابية كما نعمل على تأمين اللوجستيات عبر هيئات المجتمع الدولي".

وتابع, "طلبنا تأمين 50 مليار ليرة لقوى الامن لحفظ الامن والنظام وحماية المراكز الانتخابية كما ان المبالغ التي ستصرف لرؤساء الاقلام ومساعديهم منصفة".

وأشار الوزير إلى أنّ "الميغاسنتر موضوع مستحيل حاليا فهو بحاجة الى قوانين والى تطبيق والى شبكة اتصال خاصة وشركات وبطاقات ممغنطة, وهو ما كان يجب ان يحصل فور انتهاء الانتخابات النيابية السابقة في العام 2018 لكي نصل الى اليوم والمشروع يعمل".

وعاد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي, ليؤكّد أنّ "الانتخابات حاصلة ولا يمكن تأجيلها ولوجستيا الأمور تحت السيطرة ولا تهاون في تهريب المخدرات الى الخارج فلبنان لا يجب ان يكون مصدرا لمواد قاتلة والى اي دولة في العالم ولا يمكن تخريب علاقة لبنان بدول الخليج بهذه الطريقة".