برق ورعد ورياح قوية وأمطار اعتباراً من هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى مساء الاحد حيث يتاثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى ظهر الاثنين حيث يعود الى الاستقرار مجدداً. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين ١١ و ١٩ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صاف اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتباراً من المساء ويتحوّل الطقس الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من الليل ،تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تصل سرعتها الى ٦٥ كلم/ساعة مع تساقط لبعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق،

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها السنوية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.