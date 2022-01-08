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خبر هامّ لجميع الوافدين الى لبنان!

8
JANUARY
2022
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أنه "ابتداء من الإثنين المقبل الواقع فيه العاشر من كانون الثاني الحالي، سيتم تخفيض كلفة اختبار PCR الإلزامي لجميع الوافدين فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي باستثناء الأطفال دون 12 سنة، بحيث تصبح ثلاثين دولارا بدلا من خمسين".


ولفت البيان إلى "ضرورة تسجيل الوافدين على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة العامة والخاصة بالوافدين https://PASS.MOPH.GOV.LB، ودفع كلفة اختبار PCR على المنصة المذكورة وفق آلية جديدة تعتمد واحدا من خيارين: بطاقة ائتمان أو وثيقة إلكترونية EMD يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركة الطيران، على أن يقوم الركاب بتسليم وصل الEMD لمندوبي وزارة الصحة العامة لدى وصولهم إلى المطار".

وحرصت الوزارة على التأكيد أن "المنصة التابعة لها تضمن متطلبات الحماية والأمان لسرية البيانات وفق معايير عالمية يتم بموجبها إجراء اختبارات وفحوص اختراق مستمرة، وأن البيانات الشخصية هي معلومات مشفّرة ومحفوظة بطريقة آمنة ولا يمكن الإطلاع عليها من العامة، ولا تستخدم إلا في حال إصابة الشخص المعني بالفيروس أو مخالطته حالة إيجابية للإتصال به وإعطائه التوجيهات اللازمة بهدف الحد من انتشار الوباء.
للمزيد حول سياسة الخصوصية زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة:

https://www.moph.gov.lb.

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