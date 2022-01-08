يسرق بطّاريّات السيّارات ويبيعها في مناطق عدّة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطاريات سيارات في مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:

- أ. أ. (من مواليد عام 2000، سوري)

بتاریخ 30-12-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلّة الصالومي.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على:

- أدوات تستخدم في عمليات السرقة.

- مظروف بداخله مادة السالفيا المخدّرة.

- "دفتر ورق لف سجائر"، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من /35/ عملية سرقة -مستخدمًا الأدوات التي ضبطت بحوزته- من مناطق: الصالومي، سن الفيل، النبعة، الدكوانة وبرج حمود. وأنه قام ببيعها في "بؤرة كسر" في محلّة أرض جلّول - بيروت. كما اعترف بتعاطيه المخدّرات.

تم ضبط /7/ بطاريات مسروقة داخل البؤرة المذكورة.