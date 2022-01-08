أبو زيد: اجتهاد الرئيس بري سياسي وليس دستورياً

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غرّد النائب السابق أمل أبو زيد صباح اليوم حول موضوع فتح الدورة الاستثنائية، فكتب :"لا أحد يناقش الرئيس بري في مقولة "المجلس سيّد نفسه" في الدورات العادية للمجلس، ولكن في العقد الاستثنائي الاولوية للدستور وتحديداً للمادة ٣٣ الواضحة وضوح الشمس التي تعطي "لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها".

وأضاف أبو زيد "إن محاولة الرئيس بري فرض حصرية الصلاحية له كما درجت العادة منذ ما بعد الطائف أمر لا يستقيم…واجتهاده في هذه النقطة هو اجتهاد سياسي وليس اجتهاداً دستورياً، إقتضى التوضيح".



