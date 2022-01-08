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أسرار الصحف ليوم السبت 8 كانون الثاني 2022

8
JANUARY
2022
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البناء

حذرت مصادر مالية من قيام مصرف لبنان بطباعة المزيد من الأوراق النقدية لتعويض غياب أدوات مصرفية كطرح سندات الخزينة لاسترداد الكتلة النقدية من السوق وغياب واردات الدولة لتمويل الإنفاق العام، وقالت انّ هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الصرف وصولا إلى 50 ألف ليرة خلال شهور.

توقعت مصادر خليجية ان يكون موسم الحج المقبل مؤشراً على التحسّن الذي لحق بالعلاقات السعودية ـ الإيرانية، وقالت انّ المؤشرات التي تدلّ على تقدّم كبير في المفاوضات يتمثل بإحياء عمل لجنة الحج وحضور ممثل إيران لمجلس التعاون الإسلامي في جدة، ويبقى موسم الحج هو المرآة…

الجمهورية
ـ يبدي حزب فاعل عتبه بتحفّظ على تيار حليف لعدم مجاراته في اتخاذ قرار مهم في ملف حسّاس لهذا الحزب.
ـ تجهد قيادة حزبية على استيعاب نتائج تسمية مرشحين جدد لإجراء مصالحات داخلية للحد ّ من موجة إستقالات.
ـ وزعت جهة حزبية دفعة جديدة من المازوت المدعوم في إحدى دوائر الشمال الإنتخابية.

 

اللواء

خلافاً للمواعيد المضروبة مسبقاً حول استجرار الكهرباء، تبيّن أن لا تسهيلات أميركية أو من البنك الدولي مع العواصم المعنية!

لم يتمكن فريق حزبي، نقابي من تغطية قرار وزير خدماتي باستئناف العمل بناء علی قرار سابق، فحرّك مجموعات الضغط المرتبطة بسواه.

تجنّب لبنان الإغترابي انقسامات وإحراجات فيما لو قيّض لتعديلات القانون الانتخابي الذي أصر عليه فريق معروف أن تكون نافذة في دورة أيار المقبل!

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