عناوين الصحف ليوم السبت 8 كانون الثاني 2022

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الأخبار

ـ شتاء كازاخستان: زحمة لاعبين

ـ عون - بري: اشتباك دستوري

ـ مباراة العهد والنجمة: تقام... لا تُقام؟

ـ القوس... لأجل العدالة

البناء

ـ من يأخذ على يد مصرف لبنان لوقف طباعة العملة… ويضع البدائل لحماية الليرة؟

ـ دعوة عون للحوار تصطدم بغياب الحريري وجعجع وشروط ميقاتي وجنبلاط

ـ الدورة الاستثنائية وتصويب لبري… والحكومة مشكلة ميثاقية وثلث معطل

الجمهورية

ـ لا موازنة .. لا حكومة .. لا حوار

ـ الانهيار الاقتصادي الشامل بات وشيكا

ـ مرسوم الدورة الاستثنائية بـ»عيون مؤامراتية»؟!

ـ رسالة «اليونيفيل»: مستمرون في مهماتنا

ـ ماكرون «يتحمّل» مسؤولية مواقفه حول غير الملقّحين

اللواء

ـ الاشتباك الرئاسي يتجدّد.. ويهدّد الموازنة والتقديمات والكهرباء!

ـ الحريري يُقاطع «حوار عون».. والنقابات تُقاطع التعليم الحضوري الاثنين

ـ لودريان: المحادثات مع إيران تسلك مساراً إيجابياً

ـ رئيس كازاخستان يَقمَع التظاهرات بعد حصوله على دعم بوتين ويرفض التفاوض مع المحتجّين

الديار

ـ شبه تسوية في الافق: جلسة واحدة للحكومة لتمرير الموازنة؟

ـ سجالات عقيمة بين السياسيين والغضب الشعبي يتصاعد