عناوين الصحف ليوم السبت 8 كانون الثاني 2022

الأخبار
ـ شتاء كازاخستان: زحمة لاعبين
ـ عون - بري: اشتباك دستوري
ـ مباراة العهد والنجمة: تقام... لا تُقام؟
ـ القوس... لأجل العدالة
البناء
ـ من يأخذ على يد مصرف لبنان لوقف طباعة العملة… ويضع البدائل لحماية الليرة؟
ـ دعوة عون للحوار تصطدم بغياب الحريري وجعجع وشروط ميقاتي وجنبلاط
ـ الدورة الاستثنائية وتصويب لبري… والحكومة مشكلة ميثاقية وثلث معطل
الجمهورية
ـ لا موازنة .. لا حكومة .. لا حوار
ـ الانهيار الاقتصادي الشامل بات وشيكا
ـ مرسوم الدورة الاستثنائية بـ»عيون مؤامراتية»؟!
ـ رسالة «اليونيفيل»: مستمرون في مهماتنا
ـ ماكرون «يتحمّل» مسؤولية مواقفه حول غير الملقّحين
اللواء
ـ الاشتباك الرئاسي يتجدّد.. ويهدّد الموازنة والتقديمات والكهرباء!
ـ الحريري يُقاطع «حوار عون».. والنقابات تُقاطع التعليم الحضوري الاثنين
ـ لودريان: المحادثات مع إيران تسلك مساراً إيجابياً
ـ رئيس كازاخستان يَقمَع التظاهرات بعد حصوله على دعم بوتين ويرفض التفاوض مع المحتجّين
الديار
ـ شبه تسوية في الافق: جلسة واحدة للحكومة لتمرير الموازنة؟
ـ سجالات عقيمة بين السياسيين والغضب الشعبي يتصاعد