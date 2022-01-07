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الابيض: عدد كبير من المواطنين لم يظهر الوعي بالاجراءات الوقائية

7
JANUARY
2022
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لفت وزير الصحة فراس الأبيض، إلى أنه “يجب أن نعترف ان هناك عدد كبير من المواطنين لم يظهروا الوعي المطلوب في تنفيذ اجراءات الوقاية، خاصة في وضع الدولة المأزوم، المواطن عليه جزء من المسؤولية”، موضحًا “أننا كنا نتمنى، أن نتمكن من التضييق أكثر”، مشيرًا إلى أنه “من الممكن أن فرق وزارة السياحة، لم تتمكن من الاحاطة بكل التجمعات، والاجهزة الأمنية واكبتها في هذا الشأن”.

وأشار، في حديث لقناة “المنار”، ردًا على سؤال حول “ماراثون فايزر” الذي اطلقته كل من وزارتي الصحة والتربية، غدًا وبعد غد، إلى “أننا لا نلزم أحدًا باللقاح، وما يلزمهم باللقاح حبهم بالسلامة، وسلامة أنفسهم وأهلهم”، مؤكدًا “اننا نشجع الجميع على تحصين أنفسهم، وغدًا هناك فرصة لذلك”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي، في بيان مشترك، تنظيم “ماراثون فايزر” لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب بأخذ اللقاح (من عمر 11 سنة وما فوق أي مواليد 2009 وما دون)، يومي السبت والاحد، في الثامن والتاسع من كانون الثاني الجاري، من الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر؛ وذلك لضمان سرعة تلقيح القطاع التربوي وتوفير عودة مدرسية آمنة.

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