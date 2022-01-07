وزير الصناعة بحث مع شيا في العلاقات الاقتصادية بين لبنان والولايات المتحدة

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عرض وزير الصناعة جورج بوشكيان مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا العلاقات الاقتصادية المشتركة بين لبنان وأميركا، وسبل الدفع بها وتطويرها وتعزيز التعاون والشراكة والتبادل وفتح الأسواق الأميركية أمام المنتجات الصناعية اللبنانية، واطلاع الصناعيين وتدريبهم على الالتزام وتطبيق المعايير والمواصفات الأميركية.

كما بحثا في امكانية استفادة الوزارة والمؤسسات العامة التابعة لها والقطاع الصناعي الخاص من برامج USAID بوشكيان يغادر غدا إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال اللبناني العراقي، وهو وضع الرئيس ميقاتي في أجواء تلك الزيارة من أجل تفعيل الاتفاقات المشتركة وتسهيل الترانزيت على الحدود العراقية، السورية واللبنانية.