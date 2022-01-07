النادي الاجتماعي يطالب جامعة الحكمة بالتراجع الفوري عن قرارها.. فما هو؟

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صدرعن النادي الاجتماعي Social Club البيان التالي:

يستغرب النادي الاجتماعي قرار ادارة جامعة الحكمة بفرض توقيع الطلاب تعهّد شرف ينص على عدم معاناتهم عدد من العوارض وبأنهم لم يخالطوا مصابين بفيروس كورونا تحت طائلة الغاء الامتحانات للطالب المخالف.

ان النادي الاجتماعي يعتبر هذا القرار خطير جدا في ظل الواقع الصحي الحالي ومجافي للمنطق ومخالف لكافة التوصيات العلمية الصادرة عن المراجع العالمية والمحلية كمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية واللجنة الوزراية المكلفة متابعة الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

يطالب النادي الاجتماعي ادارة جامعة الحكمة بالتراجع الفوري عن هذا القرار حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب واهلهم والكادر الاكاديمي والاداري والتقيّد بما يحقق الاهداف التربوية من دون تعريض الطلاب للخطر.