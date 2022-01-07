3 زوارق معادية تخرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة أمس واليوم

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:” بتاريخ 6/1/2022 اعتبارا من الساعة 15.10 ولغاية الساعة 15.22، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة ولمسافة حوالى 259 مترا.



وما بين الساعة 20.10 والساعة 23.05، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على ثلاث مراحل ولمسافة أقصاها حوالى 389 مترا.



وبتاريخ 7/1/2022 عند الساعة 12.38، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 متراً ولمدة 8 دقائق.



تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.