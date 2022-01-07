يتقاضى "200 دولار" مقابل نقل سيّارات مسروقة

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: "قرابة الساعة السادسة صباحًا من تاريخ 21-12-2021، اشتبه عناصر حاجز التويتي التّابع لفصيلة زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيارة نوع "كيا سيراتو"، تبيّن أنها سُرقت بالتاريخ ذاته، من بلدة بيت شباب".



وأضاف البيان, "تمّ توقيف السّائق، ويدعى: م. ح. (من مواليد عام 1998، لبناني), وبالتحقيق معه من قِبل مخفر زحلة اعترف أنه استلم السيّارة من بيروت لنقلها إلى البقاع، وتسليمها إلى شخص عند مدخل بلدة بريتال مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي. وأضاف أنّه نقل سيّارة أخرى سابقًا، وتقاضى مقابل ذلك أيضًا مبلغًا مماثلًا".



وتابع, "سُلّمت السيّارة إلى مالكتها، التي لم تكن قد علمت بعد بسرقتها".