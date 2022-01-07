الجيش: توقيف شخصين في الغبيري لمشاركتهما في احداث الطيونة وجرائم مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “دهمت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها قوة من الجيش، منزلي المواطنين (ن.ب) و(ع.م) في منطقة ‏الغبيري – الضاحية الجنوبية، وأوقفتهما لإقدام الأول على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة ‏آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة بتاريخ ‏‏14/10 /2021، وإطلاق النار في أوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة وافتعال الإشكالات، وإطلاق ‏نار باتجاه أشخاص وإصابتهم، إضافة إلى تعاطيهما المخدرات، وإقدام الثاني على إثارة النعرات الطائفية ‏والتعدي على متظاهرين سلميين وإثارة أعمال شغب وقطع طرق عبر تشكيل مجموعات دراجات ‏نارية، وقد ضبطت في منزل الأول كمية من الذخيرة وعتاد عسكري ومخدرات.‏ سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.‏