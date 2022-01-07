كلودين عون تلتقي العاملات الكينيّات المعتصمات أمام قنصلية بلادهنّ وتعالج مطالبهنّ

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واكبت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قضيّة العاملات الاجنبيات الكينيات المعتصمات أمام القنصلية الكينية في بيروت واستمعت خلال لقائها بهنّ الى شكاويهنّ حيث عرضن لها الصعوبات التي تواجههنّ ومنها : التعرض لأشكال من العنف وللضغط الاقتصادي والمعنوي.

وبغية معالجة هذه الحالات الانسانية التي تمسّ بحقوق المرأة وواجب صونها، عمدت رئيسة الهيئة الى التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنيّة ومنها المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل ووزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة(IOM) ومنظمة كفى، لتنسيق الجهود والتوصّل إلى حلّ وتأمين تسهيل الاجراءات الصحية والادارية وتكاليف السفر لتمكين العاملات من العودة الى بلادهنّ محفوظات الكرامة.