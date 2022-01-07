ادكار طرابلسي: كان من الأفضل تأخير العودة الى المدارس أسبوعا

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إعتبر النائب ادكار طرابلسي أن "التشدد بالإجراءات الوقائية في العودة إلى المدارس قد يساهم بالحماية قدر الإمكان من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب"، لافتا الى أنه "كان من الأفضل تأخير العودة أسبوعا اضافيا إلى حين انتهاء موجة الإصابات الحالية".



وإذ رأى في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "التحدي الأكبر اليوم في المدارس هو تأمين حقوق الاساتذة ورواتبهم"، أشار الى أن "الزيادة التي تطالب بها المدارس بسبب الزيادات في الرسوم التشغيلية تحتاج الى دراسة فعلية حتى لا يدفع الأهل والاساتذة الثمن"، داعيا الى "التفكير في تحسين رواتب الاساتذة التي تعتبر أولوية لاستمرارية المدارس".