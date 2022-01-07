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كيف سيكون طقس الـ"weekend"؟

7
JANUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا اجمالا، مع ارتفاع إضافي بسيط في درجات الحرارة.
جاء في النشرة الآتي:

 

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى مساء الاحد حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي الى طقس متقلب.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية.)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة شمال البلاد وجنوب البلاد.
 

السبت: صاف اجمالا، وارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة.
 

الأحد:  قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة نهارا والتي تبدأ بالإنخفاض تدريجيا بدءا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح ويتحول الطقس الى غائم بسحب مرتفعة.
 

الإثنين: غائم إجمالا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية ، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. تبدأ الأمطار بالإنحسار تدريجيا بدءا من الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا بسحب متوسطة.
 
- الحرارة على الساحل من  12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 8 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى متقلبة سرعتها بين 10 و 30كلم/س، تنشط شمال وجنوب البلاد فتقارب سرعتها ال 45 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %
- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:   6,43.
- ساعة غروب الشمس:  16,46.

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