حادث مأساوي يخطف صاحب إذاعة لبنانية

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توفي ليل أمس، صاحب إذاعة "لبنان السلام" الزميل محمد كيالي، وذلك بعد أن صدمته دراجة نارية حين كان يسير على الطريق.



وكان نقل كيالي إلى المستشفى بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها بسبب الحادث، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.



ونعى الراحل مجموعة كبيرة من الزملاء والفنانين والأصدقاء، من بينهم مدير التحرير جوزيف بو جابر، الذي كان عمل في إذاعة "لبنان السلام" لسنوات عديدة، فنشر صورة تجمعه بالراحل، وعلق كاتباً :"كنت صديق الكل، وكنا دايماً نستشير بعضنا بالأمور الإذاعية وبالمعلومات الفنية، وجمعت كل المستمعين والزملاء على محبتك بإذاعتك "لبنان السلام". 25 سنة سوا، ومبارح بالليل، خلص المشوار. لروحك السلام".



إشارة إلى أن كيالي، أعد وقدم العديد من البرامج، وكان يبتكر أفكاراً جديدة لبرامج إذاعية غير مستهلكة.