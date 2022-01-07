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قضية إبراهيم الصقر... ما هي آخر المستجدات؟

7
JANUARY
2022
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أصدرت قاضي التحقيق الأول بالتكليف في البقاع أماني سلامة قراراً قضى برفع بلاغ البحث والتحري الصادر بحق رجل الأعمال إبراهيم الصقر بعد أن تقدم الوكيل القانوني المحامي جورج الخوري بطلب رفعه مشترطة نشر البيان الآتي نصه، وتبلّغه موعد جلسة الإستجواب التي حُدّدت في الأول من شباط المقبل، وقد جاء في البيان الذي نُشر بإسم الوكيل القانوني للصقر ما حرفيته:

 

"عطفاً على المقابلة التلفزيونية التي أجراها بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١ على قناة الجديد، يهمّ الأستاذ "إبراهيم الصقر" أن يؤكد على حبه المطلق لزحلة وأهلها وبأن زحلة في قلبه دائماً، كما ويؤكد على احترامه للإختلاف في الرأي السياسي وعلى وجوب أن يقتصر التنافس الحزبي على إنماء مدينة زحلة وجوارها، وخدمة شعبها والعمل على إخراجه من المآسي التي يعيشها بعيداً عن الكلام الإستفزازي، مؤكداً على أنه يكنّ كل الإحترام لأبناء زحلة مهما كانت توجهاتهم السياسية، ويتمنى لهم كل الخير، وهو لا يقصد يوماً الشرّ لاحد منهم".


وكان المحامي ميشال ضاهر قد تقدّم بإخبار ضد الصقر على خلفية الكلام الذي ورد على لسانه ضمن حلقة تلفزيونية من برنامج " وهلق شو" بثتها قناة الجديد، تضمن " تهديداً وتعدّياً على الحقوق وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وذلك سنداً الى المواد ٥٧٣ و ٣٢٩ و٣٣٠ و ٣١٧ و ٣٠٨ من قانون العقوبات" وفق ما ورد في نص الإخبار.

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