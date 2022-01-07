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سفير السعودية لدى لبنان: سلوك «حزب الله» العسكري يُهدد الأمن القومي العربي

7
JANUARY
2022
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كتبت "الشرق الأوسط" :

 نددت السعودية، الخميس، بانتهاج «حزب الله» اللبناني «سلوكا عسكريا إقليميا يُهدد الأمن القومي العربي».

وقال سفير السعودية لدى لبنان، وليد بخاري في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب): «نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها».

وأضاف: «أنشطة حزب الله الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي تهدد الأمن القومي العربي».

وتأتي تصريحات بخاري بعد الحملة التي شنّها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، على المملكة العربية السعودية،

وتدهورت العلاقات بين السعودية ولبنان في تشرين الأول الماضي فاستدعت المملكة بخاري من بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض.

 

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى «وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان».

وكرّر مطالبات الرياض بـ«إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة... وإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة».

وقال بخاري: «من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حاليًا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية».

الشرق الأوسط
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