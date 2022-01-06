التيار الوطني الحر: طالبنا بمحاكمة علنية بملف دير عمار وتحدينا باستقالة مقابل استقالة

A + A -

غرّد الحساب الرسمي للتيار الوطني الحر عبر "تويتر":

« نكرر... طالب التيار بمحاكمة علنية بملف دير عمار وتحدى باستقالة مقابل استقالة لمن يثبت ضلوعه بالهدر والفساد.

امّا تفضّلوا لدعوة المجلس النيابي إلى جلسة علنية يبرز فيها كل طرف مستنداته؛ وفي المجلس نتحدث!

امّا اذا هربتم واخترتم المناظرة التلفزيونية مع بعض من استطاع ايهامنا بنزاهته لرفع نفسه الى العلية،ويحاول اليوم تقديم اعتماده الى مرجعيّته المستجدّة التي وعدته بعلّية اكبر،ولو خلافًا للدستور، فسنبحث اذا نجد من يقبل من الموظفين بلعب هذا الدور المنخفض معه.بس خلّونا على الأصيل أحسن !»