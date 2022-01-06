بسكنتا تشكر كنعان: تقدمته أعادت الكهرباء لبلدتنا

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صدر عن بلدية بسكنتا البيان التالي:

«اهلنا الكرام،

بمتابعة موضوع المولدات الخاصة التي تؤمن الكهرباء لعموم اهالي بسكنتا وبعد ان عمد اصحاب المولدات الى عدم تشغيل مولداتهم وبعد متابعة من رئيس البلدية بادر النائب ابراهيم كنعان إلى تقديم ١٠ طن من مادة المازوت إلى بلدة بسكنتا لتمكين المولدات العاملة إلى إعادة التيار الكهربائي إلى البلدة. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية سوف يتابع الموضوع بهدف ايجاد الحل الجذري الذي يؤمن استمرار قطاع المولدات بتامين الكهرباء ضمن حدود وامكانيات كل الفرقاء، آملين تعاون الجميع من المستهلكين والمنتجين أصحاب المولدات على حد سواء للوصول الى الحل .»