هل سيتحالف التيار وحزب الله في الإنتخابات النيابية ؟.. قاسم يكشف

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أشار نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن “لنا حلفاء في لبنان، وعقدنا تفاهما مع التيار الوطني الحر والسبب في هذا التفاهم أن هناك قضايا استراتيجية ومحلية وجدنا أنه يوجد تقاطع في القناعات والآراء، فكان هذا التفاهم ومن الطبيعي أن تشوب علاقات التفاهم بعض الثغرات والإشكالات في اعتقادنا أنها قابلة للحل والنقاش، لكن التفاهم مستمر ان شاء الله”.

واكد “أننا سنكون مع التيار الوطني الحر في الإنتخابات النيابية وسنتعاون في الدوائر، وبدأنا منذ فترة بعقد لقاءات على كل المستويات من أجل التهيئة للإنتخابات النيابية، أي أننا في حالة تعاون بصرف النظر عن بعض التصريحات، هذا لأننا نؤمن بأن التحالف والتفاهم مع حلفائنا يجب أن يبقى حاضرا في كل سلوكنا وكل أعمالنا، مهما كانت الصعوبات والتحديات”.