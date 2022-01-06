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‏الرئيس عون وقّع المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

6
JANUARY
2022
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الرئيس عون وقع مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يبدأ من 10 كانون الثاني 2022 وينتهي في 21 آذار 2022 ضمناً

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 وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم المرسوم الرقم 8662 تاريخ 06/01/2022 القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 وفق برنامج اعمال محدد. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وفي ما يلي نص المرسوم
"ان رئيس الجمهورية
بناءً على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:


المادة الأولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً.


المادة الثانية: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
• القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
• مشاريع او اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
• مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.
• مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
 اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
 اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
 اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
 مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.
 عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.


المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا، في 06/01/2022
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: ميشال عون"
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

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