اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين: نستغرب الحديث عن زيادات ضريبية

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اصدر "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان بيانا استغرب فيه "الحديث عن زيادات ضريبية على المواطنين الرازحين تحت عبء الازمة القائمة، مثل رفع الدولار الجمركي وزيادة الرسوم على المعاملات الرسمية وزيادة تعرفة الكهرباء وبدل الاشتراك السنوي في مياه الشفة والانصراف عن وضع خطة اقتصادية متكاملة للخروج من الازمة الحالية، وكل ذلك مع تواصل انهيار العملة الوطنية بحيث اصبح الحد الادنى للاجور يساوي 22 دولارا، وهو الادنى في العالم، مع توقف اجتماعات لجنة مؤشر الغلاء وغياب الحديث عن مصير كل المساعدات التي وعد بها المواطن".