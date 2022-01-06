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بري عرض الأوضاع مع اللواء إبراهيم والتقى فيروزنيا وبدران والحوت

6
JANUARY
2022
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إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور محمد جلال فيروزنيا، وعرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل وفدا من الفرع الاول في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وحضور عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الدكتور كميل حبيب ومدير الفرع الأول في الكلية الدكتور جهاد بنوت وأعضاء مجلس الفرع. وكانت الزيارة مناسبة للتهنئة بحلول الاعياد المجيدة والعام الجديد، كما جرى البحث في شؤون تربوية وأخرى متصلة باوضاع الجامعة اللبنانية.

وبعد الزيارة، قال بدران: “اليوم جئنا لمناسبة السنة الجديدة لتهنئة الرئيس بري كوفد من كلية الحقوق، كما عرضنا بعض الأمور المتعلقة بالجامعة، ووعدنا دولته بتقديم كل إهتمام ودعم، على أمل ان يكون العام الجديد عام خير وإستقرار”.

واستقبل بري أيضا رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) محمد الحوت الذي قال بعد اللقاء: “الزيارة هي لتهنئة دولة الرئيس بالعام الجديد، وأيضا هي مناسبة لإطلاع دولته على أوضاع الشركة وخططها وبرامجها، لجهة تأمين إستمراريتها واستمرارية حركة النقل الجوي في المطار، بخاصة في ظل تفاقم الأزمات التي يشهدها لبنان، لا سيما الاقتصادية والصحية منها. وقد اثنى رئيس المجلس على الجهود التي يقوم بها مجلس الادارة والنتائج المحققة، وخصوصا في المرحلة الراهنة”، متمنيا لمجلس الادارة التوفيق والنجاح في ولايته الجديدة.

وبعد الظهر، استقبل بري المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حضور النائب علي حسن خليل والمستشار احمد بعلبكي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، لا سيما الأمنية منها وآخر المستجدات.
وغادر اللواء إبراهيم من دون الإدلاء بتصريح.

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