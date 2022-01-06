محافظ البقاع زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، يرافقه قائمقاما راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبيه، رئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم ورؤساء الأقسام قيصر الديراني ووسيم شهوان، في حضور المطران عصام يوحنا درويش، في زيارة تهنئة بتوليته وبحلول الأعياد المجيدة.



وكانت مناسبة عرض فيها المطران ابراهيم مع المحافظ والقائمقامين الأوضاع في البقاع، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ونوه بالجهود المبذولة من قبلهم لمساعدة المواطنين، وامل ان تعبر هذه الغيمة السوداء عن لبنان في اقرب وقت، وأكد تعاونه المطلق مع كل الإرادات الطيبة والخيرة التي تهدف الى زرع المحبة والتآخي في كل منطقة من البقاع ولبنان.