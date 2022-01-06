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عراجي يرد على الاحصائيات: علاقتي بالحريري علاقة أخوية ومصيرية

6
JANUARY
2022
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اعتبر المكتب الاعلامي لرئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في بيان توضيحي أنه “بعد عرض الإحصائيات التي عرضها السيد ربيع الهبر على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، تجنى أحد أصحاب الأقلام المأجورة والمعروفة في المنطقة برخص أسعارها وأكاذيبها بكتابة مقال أقل ما يقال فيه أنه يقع تحت تسمية الأكاذيب والإفتراءات، وجاء بالمقال بعض الكلام المنسوب تجنيا على لسان دولة الرئيس سعد الحريري”.

وقال: “إن ما يجمع بين النائب عاصم عراجي وبين دولة الرئيس سعد الحريري ليست علاقة سياسية فقط بل هي قائمة على الإحترام والتقدير المتبادل وعلاقة أخوية ومصيرية، فليطمئن البعض أن الدكتور عاصم عراجي هو ركن أساسي بل هو من أعمدة كتلة المستقبل وله كلمته وتاريخ ناصع وأيادي بيضاء بالعمل السياسي والطبي والتشريعي بإعتراف الخصم قبل الحليف”.

وتابع: “أما في ما خص القرار بالإنتخابات النيابية المقبلة فهذا سيدرس ويناقش بين دولة الرئيس سعد الحريري والكتلة عند عودته بالسلامة قريبا الى البلد”.

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