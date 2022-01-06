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بالصورة - خليجيون يؤدبون طوني ابي نجم : كفّ عن التحريض على مواطنيك

6
JANUARY
2022
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غرد طوني ابي نجم على تويتر: "أطالب المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج العربي فورًا بالإفراج عن كل "الرهائن" من العونيين ومن جماعة الممانعة وإعادتهم سالمين إلى لبنان"

 

جاء الردّ هذه المرة على كلام ابي نجم التحريضي على ابناء بلده من بعض الخليجيين، وقال احدهم ويدعى "م. علي بن شويه": صدقنى مسيو تونى اللبنانيين بالخليج بيسبوك ليل نهار لانك عاوز تحرمهم من مصدر رزق كريم. بالنسبه للخليج ما تفرق معاه سواء لبنانى او غير لبنانى فلا تخرب بيوت ناس ما راح تعمرها انته او حزبك لو رجعوا لبنان"

 

وردّ مغرد آخر على ابي نجم، يدعى "A.M AL OTAIBI" قائلا له " الأستاذ طوني أبي نجم ، العداء الممنهج من داخل الأراضي اللبنانية ضد السعودية حتمًا نحن سننهيه للأبد ،ما يخص ضيوفنا من الشعب اللبناني الشقيق من إحترم قوانين بلدنا فهو مساوي لنا في الحقوق والواجبات ومن حاول الإخلال بأمننا نكفل له حكمًا عادلاً بالقانون، لسنا دولة فارسية نساوم بالدماء"

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