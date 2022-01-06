بعد الفيديو والبلبلة… هكذا علقت نقابة أصحاب مكاتب عاملات المنازل

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استنكرت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل في بيان، الاعتداء على إحدى العاملات المنزلية في جورة البلوط، واعتبرت أنه “يتعارض جملة وتفصيلا مع القيم الأخلاقية، ويتنافى مع أبسط حقوق الإنسان”.

وإذ طالبت من جميع المعنيين “التحقيق العادل والصارم، ومعرفة ما حصل، وإنزال أشد العقوبات بالمعتدي أو المعتدين”، نوهت ب “التدخل السريع لوزير العمل مصطفى بيرم فور إنتشار الفيديو، الذي بدوره أعطى التوجيهات اللازمة عبر تكليف دائرة التفتيش في الوزارة للقيام بالتحقيقات وأخذ القرارات الصارمة بحق المعتدين”.

وأكدت “العمل مع الجهات المعنية، للحفاظ على حقوق العاملات في الخدمة المنزلية”، وشددت على أنها “ستكون في المرصاد لأي إعتداء أو سوء معاملة في حقهن، ودعت أصحاب المكاتب الى “وجوب متابعة أوضاع العاملات وحقوقهن، وإبلاغ النقابة والسلطات الأمنية ووزارة العمل والمراجع القضائية المختصة، عن أي مخالفة او إنتهاك فاضح بحق أي من العاملات في الخدمة المنزلية”.