لبنانية تعرض للبيع عباءة أهداها إليها السيد نصر الله!

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عرضت ريم حيدر عباءةً أهداها إليها الأمين العام لـ "حزب الله" ، السيد حسن نصر الله، بعد حرب تموز 2006، للبيع بسعر خيالي، ما عرّضها لحملة انتقادات كبيرة.



حيث نشرت ريم حيدر، الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022، صورة العباءة عبر حسابها على "فيسبوك"، وأرفقتها بالقول: "للبيع: عباءة مصنوعة من وبر الجمل الخالص, تسمّى عند العرب الخادجية وتُلبس في المناسبات الكبيرة، كانت ملكاً للسيد حسن نصر الله".



وقالت ريم في منشورها: "المطلوب مبلغ مليوني دولار أميركي كاش (نقداً) فريش دولار، لمن يهمه أو يعرف من يهمه الأمر"، وتابعت: "الشتائم على الصفحة ليست مشكلة".



وكان قد انتشر فيديو يعود لعام 2006، لمقابلة ريم على قناة "المنار"، وهي تطلب الحصول على عباءة نصر الله التي "تعرَّق بها وهو يدافع عني وعن أولادي وإخوتي وأرضي لأتمرمغ قليلاً بعرَقها"، على حدّ تعبيرها، وفعلاً، استجاب نصر الله لطلبها وأرسل إليها عباءته، وقتها.